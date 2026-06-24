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Großregion
Fahrscheinkontrolle
Schwarzfahrer greift Zugbegleiterin in Schweich an
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Besorgnis in Luxemburg
Atomkraftwerk Cattenom strebt zwei neue Reaktoren an
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Arno Strobel
Vom IT-Experten in Luxemburg zum Psychothriller-Autoren
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Polizei informiert
St. Ingberter mit radioaktiven Mineralien hat Influencer-Status
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Hunderte Fälle
Schleusernetz aufgedeckt – Festnahme in Saarbrücken
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Großbrand bei Amnéville
Umweltproben sollen Kontaminationsrisiko klären
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Frankreich/Luxemburg
Flüchtiger rammt Polizeiauto und flieht nach Luxemburg
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Eifel
Elfjähriger Junge bei Verpuffung in Prüm schwer verletzt
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+ Diashow
Unsachgemäß gelagert
Radioaktive Mineralien lösen Großeinsatz in St. Ingbert aus
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Niedrige Wasserstände
Reaktor in Cattenom vorsorglich abgeschaltet
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Moselstrecke
DB testet größere Teams nach Tod von Schaffner
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Tötungsdelikt Pfalz
Tatverdächtiger auf Nature One festgenommen – U-Haft
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Rheinland-Pfalz
Polizei rettet Hundewelpen von Rückbank
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Nahe Luxemburger Grenze
Ausgangssperre wegen Großbrand bei Amnéville verhängt
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Frankreich
Alte Möbel aufmöbeln – Marc Ritzmann macht es möglich
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Rheinland-Pfalz
Auslöser Auto? Panzer bei großem Waldbrand im Einsatz
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Trier
Zwei Verdächtige im Fall der getöteten Studentin festgenommen
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Großregion
Auto stürzt in Saarlouis von Brücke – Fahrer schwimmt davon
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Bei Trier
Pony löst auf A1 Massencrash mit Schwerverletzten aus
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Treffen abgesagt
CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz will sich nicht mit Merz treffen
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Luxemburg/Frankreich
Zwei Verdächtige nach Diebstählen von Luxusautos festgenommen
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Großregion
Afghanen mit Ausreisepflicht müssen das Saarland verlassen
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Fallschirmgruppen
Passagiere bemerkten vor Absturz bei Nancy Rauch
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«Zutiefst schockiert»
Uni Trier gedenkt getöteter Studentin mit Schweigeminute
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Rheinland-Pfalz
Sattelzug-Fahrer kracht mit 3,4 Promille in Hauswand
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Großregion
Tot aufgefundene 29-Jährige war Studentin der Uni Trier
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Pflanzenschädling
Grand Est meldet Nachweis von Japankäfern
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War vermisst gemeldet
Frau tot in Trierer Wohnung gefunden – Verdacht auf Tötungsdelikt
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Saarbrücken
Frau nach Angriff von Ehemann notoperiert
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Von Luxemburg nach Djerba
Belgierin berichtet von beispielloser Hitzekrise in Tunesien
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Saarbrücken
Frau stürzt nach Angriff vom Vordach – Ehemann in U-Haft
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Deutschland im EU-Abseits
Frankreich hofft auf juristische Klärung der Grenzkontrollen
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Mosel
Nach Hoteleinsturz in Kröv – Anklage gegen Statiker erhoben
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Karlsruhe
Schwere Unwetter fordern ein Todesopfer in Süddeutschland
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Schwere Verletzungen
Gleitschirmflieger an Mosel abgestürzt
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Tödliche Messerattacke
Tatverdächtiger von Trier gesteht und wird eingewiesen
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Schengenraum
EU-Innenkommissar fordert erneut Ende der Grenzkontrollen
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24 Passagiere an Bord
Mehr als 100 Liter Diesel laufen hinter Trier in die Mosel
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Verdächtiger gefasst
22-Jähriger Student nach Messerangriff in Trier gestorben
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Straßenmaut
Belgische Vignette – Luxemburg will EU-Recht gewahrt wissen
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Saarbrücken
Beherzte Passanten helfen bestohlenem 65-Jährigen
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Maut
Belgiens Vignetten-Pflicht spaltet Meinungen der Grenzgeschäfte
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Saarbrücken
Studierende protestieren gegen Hitze auf dem Campus
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Helmholtz-Gesellschaft
Saarland hält trotz China-Vorwürfen an Cispa fest
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Ahrtal
Fünf Jahre nach der Flut – Steinmeier gedenkt der Opfer
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Landgericht Zweibrücken
Mehrere Revisionen zu Zugbegleiter-Urteil beantragt
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Luxemburg
Baustelle am Markusberg-Tunnel bringt Umleitungen für Pendler
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Maut in Belgien
Geplante Vignette entfacht Debatte unter Grenzgängern
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Flucht bei Ausgang
Entflohener Mörder im Saarland kehrt selbst ins Gefängnis zurück
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Deutschland
Jugendlicher Hacker soll Uni des Saarlandes erpresst haben
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Totschlag
Gerolsteiner Arztfall endet mit überraschendem Geständnis
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Polizei
Massenschlägerei in Völklingen – 28-Jähriger schwer verletzt
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An Luxemburger Grenze
Belgische Gemeinde verbietet Waldaktivitäten wegen Wolfsverdachts
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Mannheim
Bahn plant Mahn- und Gedenkort für getöteten Schaffner
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RKI-Schätzungen
Hitze fordert in Deutschland bereits mehr als 5000 Todesopfer
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Mann nach Tod von Zugbegleiter zu zehn Jahren Haft verurteilt
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Schmelz
Inhaftierter Mörder flüchtet bei Ausführung im Saarland
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In zehn Jahren
Cattenom meldete 343 Vorfälle – zwei erreichten Stufe 2
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Europaparlament
Reform bei Grenzgänger-Arbeitslosengeld – Aufschub für Luxemburg
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Papp-Polizeiauto bremst Autofahrer auf belgischer Autobahn aus
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911.000 Euro warten im Saarland auf Gewinner
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Motorradfahrer entkommt Polizei nach riskantem Fahrmanöver
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Antike
Welche Geheimnisse Archäologen in Trier noch beschäftigen
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Rettungshubschrauber
E-Bike-Fahrerin stürzt am Bostalsee – Air Rescue im Einsatz
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Saarland prüft trotz Hürden volle Kita-Pflicht
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Luxemburger Luftretter bergen Wanderin aus 60 Metern Höhe
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Diese CFL-Verbindungen fallen im Sommer wochenlang aus
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Luxemburg liefert mutmaßlichen Gewalttäter aus
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Feuerwehrmann bei Waldbrand am Rotenfels verletzt
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Hauptzollamt Saarbrücken
Scan Van entlarvt Zigaretten-Schmuggel in Sitzmöbeln
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Wildpark Han freut sich über tierischen Nachwuchs
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Munitionssperrgebiet
Löschroboter sollen Waldbrand bei Bad Kreuznach stoppen
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Wer Arbeitszeit nicht erfasst, riskiert Ärger
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Luxemburg und Frankreich kontrollieren illegale Abfalltransporte
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Flugzeugabsturz bei Nancy
Pilot soll Wohngebiet laut Augenzeugen bewusst verschont haben
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Grenzgänger
Longwy und Trier wollen Luxemburg zur Kasse bitten
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Lange Löscharbeiten
Flammen greifen in Saarlouis von Auto auf Gebäude über
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Nancy
Pilatus-Maschine stürzt ab – elf Menschen kommen ums Leben
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Frau und Hund retten sich aus Auto in der Sauer
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Pilotenfehler führte zu Kampfjet-Kollision in Lothringen
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41,3 Grad in Saarbrücken – neuer Rekord für Deutschland
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Vorwurf einer Straftat
Trierer Bischof beurlaubt Priester wegen Ermittlungen
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Schwitz!
Rheinland-Pfalz-Ort stellt deutschen Rekord für wärmste Nacht ein
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Idar-Oberstein
Abgestellter Geländewagen wird für Soldaten zur Todesfalle
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Homburg Saar
Maskierter überfällt Spielothek mit Schusswaffe
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Französische Grenzgänger hoffen auf Rückkehr von Busverbindungen
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Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw bei Pluwig
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Vereinfachung
Saarland startet App für vorausgefüllte Steuererklärung
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Prozessstart
Familie des getöteten Schaffners konfrontiert Angeklagten
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St. Aldegund
Schiff mit 237 Passagieren auf der Mosel gerät in Brand
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Prozess beginnt
Familie von getötetem Zugbegleiter will Gerechtigkeit
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Lauter Knall
Geldautomat in Nittel gesprengt – Täter flüchten mit weißem Kombi
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Zeugenaufruf
Motorradfahrer bei Echternacherbrück tödlich verunglückt
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Saarland erlebte inklusives Sommermärchen
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Wettkampf ohne Barrieren
Danyeel schwimmt bei den Special Olympics seinem Ziel entgegen
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Spieleinsatz 10,25 Euro
Saarländer gewinnt sechsstelligen Betrag bei Super 6
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Verdächtige in U-Haft
Zoll hebt illegale Zigarettenfabrik in Rheinland-Pfalz aus
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Rollerskaterin holt erstes Gold im Saarland
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21-Jährige setzt Neugeborenes in Park in Trier aus
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Vulkaneifelkreis
Krimifestival «Tatort Eifel» startet 2027 neu durch
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